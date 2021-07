Francesco Totti e Ilary Blasi inseguiti in vacanza. Lui all’autista: “Entra dentro l’acqua” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Francesco Totti e Ilary Blasi letteralmente inseguiti. Da chi? Dai numerosi tifosi che li hanno accolti a Ventotene con tanto di coro: “C’è solo un capitano”. D’altronde è lo scotto da pagare quando si diventa così tanto famosi. Ma l’ex capitano della Roma sembra prenderla con ironia e, all’autista che li stava accompagnando, dice: “Entra dentro l’acqua“. La coppia, in questi giorni in vacanza insieme ad alcuni amici, sembra che abbia continuato la serata in una barca lussuosa guardando un film. “Movie night”, ha scritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021)letteralmente. Da chi? Dai numerosi tifosi che li hanno accolti a Ventotene con tanto di coro: “C’è solo un capitano”. D’altronde è lo scotto da pagare quando si diventa così tanto famosi. Ma l’ex capitano della Roma sembra prenderla con ironia e,che li stava accompagnando, dice: ““. La coppia, in questi giorni ininsieme ad alcuni amici, sembra che abbia continuato la serata in una barca lussuosa guardando un film. “Movie night”, ha scritto ...

Advertising

FQMagazineit : Francesco Totti e Ilary Blasi inseguiti in vacanza. Lui all’autista: “Entra dentro l’acqua” - Sport_Fair : Non capita tutti i giorni di avere la fortuna di vedere un campione come #Totti per le strade di un piccolo comune… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?????? Vota, RT e fai votare la più grande SECONDA PUNTA di tutti i tempi SEMIFINALE… - fras__13 : @Nic_Acm Francesco Totti del passato, Dybala / Lugagu del presente - DrApocalypse : Francesco Totti, la prima foto in costume dell'estate 2021 -