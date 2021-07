Fragranze e musica | l’arte del K?d? | l’ascolto dell’incenso

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Life&People.it Lee launiti in una esclusiva collezione di incensi per offrire un nuovo modo di rilassarsi e per promuovere un inedito rituale culturale di pausa attraverso l’interazione die profumo. Oggetti olfattivi contemporanei e rituali di incenso ispirati alla pratica estetica giapponese di Koh-do o K?d? e al processo di “ascolto”.di ascoltare leIl koh-do è un rituale raffinato ed elaborato che si potrebbe paragonare alle tradizionali cerimonie del tè ma con l’enfasi posta sull’olfatto piuttosto che sul gusto. Per i ...