Forza Italia apre ‘Diritti del Cittadino’ | sportello voluto da Gasparri

Roma – "L'iniziativa presentata oggi dimostra come Forza Italia offra soluzioni e risposte concrete al cittadino. I romani con questo sportello telematico verranno aiutati a risolvere tutte le difficoltà che si manifestano nel momento in cui si rapportano con la Pubblica Amministrazione capitolina. Questo è quello che dovrebbe fare la politica: rispondere alle piccole istanze del cittadino comune". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e ideatore dell'iniziativa, alla conferenza stampa di presentazione dello sportello 'Diritti del Cittadino'.

