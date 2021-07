Forte raccomandazione per i vaccini e lezioni in presenza: cosa prevede il Piano Scuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il ministero lavora a un documento per il rientro in aula fra meno di due mesi che sarà presentato nei prossimi giorni alle Regioni e seguirà le linee già indicate dal parere fornito dal Cts. Sul tavolo diversi temi: dall'utilizzo delle mascherine all'importanza del distanziamento, che non sarà comunque imprescindibile, fino ai trasporti e all'ipotesi di un Green pass per i lavoratori del settore Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il ministero lavora a un documento per il rientro in aula fra meno di due mesi che sarà presentato nei prossimi giorni alle Regioni e seguirà le linee già indicate dal parere fornito dal Cts. Sul tavolo diversi temi: dall'utilizzo delle mascherine all'importanza del distanziamento, che non sarà comunque imprescindibile, fino ai trasporti e all'ipotesi di un Green pass per i lavoratori del settore

