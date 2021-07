Forestieri | «Rientrato prima dalle vacanze per farmi trovare pronto Con Gotti…»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Fernandoha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo l’amichevole contro lo Sturm Graz: le sue dichiarazioni Fernandoha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo l’amichevole contro lo Sturm Graz. AMICHEVOLE – «Anche nelle amichevoli vogliamo sempre vincere e non eravamo d’accordo col rigore subito nel finale. Meglio però che succeda ora piuttosto che in campionato. Abbiamo fatto comunque un’ottima partita, stiamo lavorando con doppie sedute e carichi di lavoro alti nell’arco di tutta la settimana. Mi è piaciuto l’impegno di tutti i ragazzi che hanno messo l’anima per provare a vincere».– «Sono ...

Fernando Forestieri ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo l'amichevole contro lo Sturm Graz: le sue dichiarazioni Fernando Forestieri ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo l'amichevole contr ...Dopo solo un anno, l'avventura di Fernando Forestieri ad Udine sembra sia già finita. Diversi club hanno chiesto informazioni su di lui ...