Fondazione Ubi sostiene il progetto delle suore Poverelle per donne sole con figli

(Di mercoledì 28 luglio 2021) LaUBI Banca Popolare di Bergamo si mobilita per le, le mamme in difficoltà e la tutela della vita. A favore della Comunità Istituto– Istituto Palazzolo di Bergamo sono stati destinati 36 mila euro per la realizzazione del‘Dove altri non giunge’, che nasce dalla lunga esperienza di accoglienza vissuta all’interno di Casa Sofia, nata negli anni Novanta per accoglieree con, in condizioni di temporanea difficoltà, vittime di violenze familiari. Se Casa Sofia è il primo ...