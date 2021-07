Floriana e Federico sono tornati insieme | lei spiega perché lo ha perdonato

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 28 luglio 2021) EccohaTra le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island c’è stata quella formata daAngelica eRasa. Come sappiamo i due hanno affrontato non pochi problemi all’interno dei villaggi. Lui in particolare si è legato alla single Vincenza ed era sembrato che ci fosse un legame speciale L'articolo proviene da Novella 2000.