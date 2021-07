Flixbus fa partire il primo autobus a lunga percorrenza alimentato a biogas liquido

Advertising

Franpesca_ : Completamente a caso per me vuol dire prenotare un Flixbus 12 ore prima di partire perché tanto costa poco e poi si… -

Ultime Notizie dalla rete : Flixbus partire

Zazoom Blog

Così Johan Ekberg, capo dell'unità clienti di Scania ha definito il primo autobus a lunga percorrenza alimentato a biogas liquido, entrato a far parte della flottae destinato a operare sulla ...Tra le varie opportunità offerte, da richiedere assolutamente prima dila Trentino Guest ... Codice sconto per raggiungere il Trentino cone MarinoBus. Possibilità di usufruire di ...Flixbus, in collaborazione con Scania e con il fornitore di gas Gasum, introduce nella propria flotta il primo veicolo per trasporto passeggeri per lunghe percorrenze alimentato a biogas, che opererà ...In 14 città, anziani e persone con disabilità o mobilità ridotta che viaggiano sui mezzi Flixbus potranno contare su servizi di assistenza per la salita, la discesa, gli spostamento da e verso la ferm ...