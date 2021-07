Fiorentina, Italiano soddisfatto: “Daremo l’anima per la squadra” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “La Fiorentina per noi è un’opportunità importante, c’è responsabilità perché essere alla Fiorentina è una responsabilità, ma come lo sappiamo noi lo devono sapere anche i calciatori. Io sono felicissimo, siamo tutti contentissimi, Daremo l’anima, ci metteremo il cuore e la grande passione che ci spinge giornalmente“. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, nel corso di un evento a Moena, sede del ritiro estivo della Fiorentina. E ancora: “Sono poi convinto che il lavoro paga, che avere fame paga, avere ambizioni paga, e queste componenti noi ce le abbiamo – ha aggiunto – C’è anche ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Laper noi è un’opportunità importante, c’è responsabilità perché essere allaè una responsabilità, ma come lo sappiamo noi lo devono sapere anche i calciatori. Io sono felicissimo, siamo tutti contentissimi,, ci metteremo il cuore e la grande passione che ci spinge giornalmente“. Queste le dichiarazioni di Vincenzo, nel corso di un evento a Moena, sede del ritiro estivo della. E ancora: “Sono poi convinto che il lavoro paga, che avere fame paga, avere ambizioni paga, e queste componenti noi ce le abbiamo – ha aggiunto – C’è anche ...

sportface2016 : #Fiorentina, le parole di #Italiano: 'Daremo il massimo' - qn_lanazione : Fiorentina, mister Italiano presenta il suo staff al Viola Village / VIDEO - AMasterPotato : RT @mattiazupo: #Fiorentina non solo il rientro di Pezzella, ma dallo scorso weekend anche Martinez Quarta è tornato a Firenze. Quarantena… - Fiorentinanews : Italiano: 'Per noi essere alla #Fiorentina è una responsabilità importante, lo devono sapere anche i calciatori. Da… - FiorentinaUno : BAIANO: “La Fiorentina deve provare a lottare per l’Europa League. Italiano è un tecnico di primo ordine. Sull’addi… -