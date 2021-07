Finding Freedom rivisto per aggiungere gli ultimi avvenimenti dei Sussex

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La casa editrice diha annunciato che sarà pubblicata una versione ampliata per comprendere i nuoviintorno ad Harry e Meghan. La nuova versione della biografia, infatti, potrebbe comprendere i fatti più recenti, come l’intervista con Oprah Winfrey, l’aborto spontaneo della Markle e la morte del principe Filippo. La casa editrice annuncia l’ampliamento diLa prima edizione di, la biografia su Harry e Meghan scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand e pubblicata lo scorso agosto, potrebbe essere ampliata con altri ...

Advertising

VanityFairIt : La casa editrice di Finding Freedom ha rivelato che a breve il libro sui Sussex si arricchirà con i fatti più recen… -

Ultime Notizie dalla rete : Finding Freedom

Vanity Fair Italia

Aggiornamento in corso. "", la biografia non autorizzata dei duchi di Sussex firmata dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, a breve si arricchirà con alcuni nuovi capitoli sui fatti più recenti che ......3 di 19 4 di 19 5 di 19 6 di 19 7 di 19 8 di 19 9 di 19 10 di 19 11 di 19 12 di 19 13 di 19 14 di 19 15 di 19 16 di 19 17 di 19 18 di 19 19 di 19 Insomma chi pensava che l'impopolare...La casa editrice di Finding Freedom ha rivelato che a breve il libro sui Sussex si arricchirà con i fatti più recenti: «Dal trasferimento in California agli accordi commerciali, dal dolore per l’abort ...Una royal news al giorno toglie la noia di torno. E la più golosa del momento è quella che vede il principe Harry chino sulla scrivania davanti al suo pc mentre scrive come un forsennato un libro biog ...