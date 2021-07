Filisetti | ' Vaccini ai prof? Siamo in attesa | fin qui ci siamo limitati all' invito Ora i trasporti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Filisetti Vaccini

la Repubblica

ANCONA - Dottor Marcodirettore dell'Ufficio scolastico regionale, oggi avete diramato la circolare per definire il fabbisogno e i flussi degli studenti alla ripartenza della scuola a settembre: iniziano le ......Ugo, deve essere vista in un quadro generale dove rientrano diverse variabili: dalla decisione sui nuovi protocolli alla capacità del trasporto pubblico. Ma c'è anche il nodo dei...ANCONA - Dottor Marco Filisetti direttore dell’Ufficio scolastico regionale, oggi avete diramato la circolare per definire il fabbisogno e i flussi degli studenti alla ripartenza ...Il Cts fa balenare il rischio Dad a settembre, il commissario Figliuolo striglia le amministrazioni in ritardo. Dall'Emilia al Lazio, dalla Puglia alla ...