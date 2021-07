Filippo Ganna non riesce a salvare la spedizione del ciclismo italiano, alle prese con la peggiore crisi tecnica degli ultimi 50 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Filippo Ganna è un predestinato. Un fenomeno, forse il più grande cronoman del pianeta. E lo rimane lo stesso, da campione del mondo incarica, anche senza una medaglia olimpica. Il suo quinto posto ai Giochi di Tokyo 2021 fa male, ma è la sconfitta soprattutto del ciclismo italiano, più che la sua, sfavorito da un percorso troppo duro, che infatti ha premiato gli uomini da grandi giri come Roglic e Dumoulin e chi usciva dal Tour de France (su questo, e sul percorso di avvicinamento invece bisognerebbe riflettere). Alla vigilia tutti aspettavano lui, perché è il volto nuovo del ciclismo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021)è un predestinato. Un fenomeno, forse il più grande cronoman del pianeta. E lo rimane lo stesso, da campione del mondo incarica, anche senza una medaglia olimpica. Il suo quinto posto ai Giochi di Tokyo 2021 fa male, ma è la sconfitta soprattutto del, più che la sua, sfavorito da un percorso troppo duro, che infatti ha premiato gli uomini da grandi giri come Roglic e Dumoulin e chi usciva dal Tour de France (su questo, e sul percorso di avvicinamento invece bisognerebbe riflettere). Alla vigilia tutti aspettavano lui, perché è il volto nuovo del...

Advertising

Eurosport_IT : Pronti a sostenere il nostro Filippo Ganna? ?? L'azzurro va a caccia di una medaglia nella cronometro: partenza all… - Eurosport_IT : L'Italia non è mai andata oltre il quarto posto alle Olimpiadi nella crono: ma questa notte ci crediamo con Filippo… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Filippo Ganna non riesce a salvare la spedizione del ciclismo italiano, alle prese con la peggiore crisi tecnica degli… - fattoquotidiano : Filippo Ganna non riesce a salvare la spedizione del ciclismo italiano, alle prese con la peggiore crisi tecnica de… - infoitsport : Filippo Ganna, beffa amarissima a cronometro -