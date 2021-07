FIGC, Gravina: “Obbligo di vaccino ai calciatori? Sì, lo valutiamo…” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Periodo molto importante per la FIGC di Gabriele Gravina. Il numero uno della Federazione ha parlato delle possibili rivoluzioni delle leghe professionisti che del nostro calcio, della capienza futura degli stadi per la ripresa dei campionati e, infine, della possibilità che sia imposto il vaccino anti Covid-19 ai calciatori. FIGC, Gravina ha parlato anche della presenza del pubblico negli stadi Ecco le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuco Calcio, rilasciate in conferenza stampa: “Serie A a 18 o 20 squadre? Non mi affascina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Periodo molto importante per ladi Gabriele. Il numero uno della Federazione ha parlato delle possibili rivoluzioni delle leghe professionisti che del nostro calcio, della capienza futura degli stadi per la ripresa dei campionati e, infine, della possibilità che sia imposto ilanti Covid-19 aiha parlato anche della presenza del pubblico negli stadi Ecco le dichiarazioni di Gabriele, presidente della Federazione Italiana Giuco Calcio, rilasciate in conferenza stampa: “Serie A a 18 o 20 squadre? Non mi affascina ...

Advertising

ZZiliani : È il #22luglio, in @FIGC è tempo di vacanze ma che ne dite di distogliere dalla pennichella il prode #Gravina chied… - ZZiliani : “Cara @FIGC e caro #Gravina (che per quieto vivere si è tolto da Twitter), potete per favore mostrarci la lettera d… - fattoquotidiano : Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato,… - FelixDelio : RT @FIGC: #Riforma del sistema, #Gravina: “E’ tempo di cambiare, diamo una prospettiva di lungo termine al #calcio italiano” - novaratwitta : RT @GiornoNovara: Il Consiglio FIGC congela le esclusioni e butta palla a Gravina, partita riaperta? Il Novara calcio intanto ricorre al Ta… -