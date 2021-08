Fifa 23 potrebbe essere davvero free to play (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo PES, che con eFootball 2022 diventerà a tutti gli effetti un titolo free to play, anche Fifa 23 potrebbe fare lo stesso passo Fifa 23 sarà free to play? – Pochi giorni fa è arrivata la notizia del passaggio a free to play della saga calcistica di PES con eFootball 2022. Alcuni contenuti nel gioco – come ha confermato poi Konami – saranno a pagamento, ma tutta la parte online del nuovo eFootball sarà giocabile gratis da chiunque e su tutte le piattaforme. Questo cambiamento potrebbe rappresentare una vera e propria ... Leggi su atomheartmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo PES, che con eFootball 2022 diventerà a tutti gli effetti un titoloto, anche23fare lo stesso passo23 saràto? – Pochi giorni fa è arrivata la notizia del passaggio atodella saga calcistica di PES con eFootball 2022. Alcuni contenuti nel gioco – come ha confermato poi Konami – saranno a pagamento, ma tutta la parte online del nuovo eFootball sarà giocabile gratis da chiunque e su tutte le piattaforme. Questo cambiamentorappresentare una vera e propria ...

Advertising

EsportsWebit : Perché eFootball potrebbe sorpassare (in futuro) FIFA - GiuseppeMatarr4 : I #novax moriranno come tutti noi, ma a loro potrebbe succedere prima e grazie al #COVID19 I loro insulti valgono… - eSportsItaliaGG : La eSerie A 2022 si giocherà solo su FIFA. Ecco cosa potrebbe accadere. - enzogoku69 : @cherudek Ed infatti questo si valuta e per questo esiste anche zakaria, ma la coppa d'Africa potrebbe essere spost… - enzogoku69 : @ErricoLaPorta Er infatti è la valutazione che sta facendo anche il Napoli da qui l'alternativa forte zakaria. Anch… -