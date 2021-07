Feyenoord-FC Drita qual Conference League | 29 luglio ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Laità dei padroni di casa delè nettamente superiore rispetto a quella del. All’andata però i kosovari hanno dimostrato di poter superare se stessi, anche se ci è voluta un po’ di fortuna per uscire dal campo con un 0-0 festeggiato dai tifosi, e giustamente, come una vittoria. Un palo e un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

AndreaM95342189 : Dopo la grande prestazione del Psv arriva la delusione del #Feyenoord. I Rotterdammers pareggiano in Kosovo e riman… -

Ultime Notizie dalla rete : Feyenoord Drita

Infobetting

...30, Breidablik - Austria Vienna Ore 19:30, Maccabi Tel Aviv - Sutjeska Ore 19:30, Fola - Shakhtyor Ore 20:00, Vojvodina - Panevezys Ore 20:00, Partizani - Basilea Ore 20:00,Ore 20:...Gheorghe Ore 21:00Ore 21:00 Dundalk - Levadia Ore 21:00 Hajduk Split - Tobol Ore 21:00 Partizan - Dun. Streda Ore 21:00 Pogon Szczecin - Osijek Ore 21:00 Ujpest - Vaduz Ore 21:00 ...Conference League 2021/2022, sono cinquantuno le gare in programma giovedì 29 luglio che completano il secondo turno preliminare: pronostici.In campo il 2/o Turno Preliminare di Conference League: il Feyenoord di Arne Slot non va oltre il pari in Kosovo, ok Basilea e Gent.