Federica Pellegrini, tutto l’amore per Matteo Giunta: «Senza di lui, avrei smesso anni fa» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Narbonne, settembre 2014. In una sala riunioni della cittadina francese, al riparo da occhi indiscreti, sono seduti ad un tavolino Federica Pellegrini, l’allenatore Philippe Lucas e il preparatore Matteo Giunta. Un meeting voluto fortemente dalla campionessa azzurra, che – «dopo un’attenta valutazione» – decide di non proseguire con il suo storico coach e affidarsi totalmente a Matteo, che già da alcuni anni ne curava la parte atletica. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Narbonne, settembre 2014. In una sala riunioni della cittadina francese, al riparo da occhi indiscreti, sono seduti ad un tavolino Federica Pellegrini, l’allenatore Philippe Lucas e il preparatore Matteo Giunta. Un meeting voluto fortemente dalla campionessa azzurra, che – «dopo un’attenta valutazione» – decide di non proseguire con il suo storico coach e affidarsi totalmente a Matteo, che già da alcuni anni ne curava la parte atletica.

Advertising

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - chetempochefa : Immensa Federica Pellegrini che conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl su 5 partecipazioni. Unica donna… - Lakhalesbrinx : RT @Eurosport_IT: Federica Pellegrini: SEI UNICA ?????? #GrazieFede #Tokyo2020 @mafaldina88 - Carlotta_Lottie : RT @FredMosby_: Federica Pellegrini la migliore atleta italiana, per me, di sempre -