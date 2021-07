Federica Pellegrini | the last dance | il saluto della Divina nella sua ultima finale olimpica dei 200 stile

Advertising

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - chetempochefa : Immensa Federica Pellegrini che conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl su 5 partecipazioni. Unica donna… - Concetta4ever86 : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… - Giuli4_nogood : RT @Eurosport_IT: Federica Pellegrini: SEI UNICA ?????? #GrazieFede #Tokyo2020 @mafaldina88 -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Nella serata in cui si sono celebrati gli ultimi 200m stile libero femminile di(con la Divina che ha chiuso la prova solo con il settimo tempo, oro a Titmus, Haughey argento e ...APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Chi sono i tre italiani in finale nella sciabola SPORTsettima nell'ultima finale di carriera SPORT Tokyo 2020, Italia in finale nella sciabola maschileTokyo, 28 lug. (Adnkronos) – Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra è finora l’unica nuotatrice ad aver ...Federica ha chiuso al settimo posto, ma è comunque entrata per sempre nella storia delle Olimpiadi eguagliando niente meno che Michael Phelps ...