Federica Pellegrini settima nella finale olimpica dei 200 stile libero

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuotatrice venezianaha chiuso al settimo posto la suadei 200. L'ultima olimpiade, come aveva già detto in questi giorni, dopo la qualificazione. È ...

Advertising

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - chetempochefa : Immensa Federica Pellegrini che conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl su 5 partecipazioni. Unica donna… - bodllie : RT @Eurosport_IT: Federica Pellegrini: SEI UNICA ?????? #GrazieFede #Tokyo2020 @mafaldina88 - GreeC_ : RT @perchetendenza: 'Grazie Fede': Perché dopo anni di vittorie, record e grandi imprese Federica Pellegrini ha nuotato per l'ultima volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Un settimo posto che regala emozioni. E non poche., dopo aver centrato la quinta finale olimpica di fila nei 200 sl, dice addio con una gara vissuta come un grande viaggio che le ha fatto ripercorrere tutte le tappe della ..., una delle più grandi nuotatrici italiane della storia, attualmente impegnata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è anche un'appassionata di automobili. La 'Divina', dal 2017, è ...Simon Biles non parteciperà alla finale individuale all-around dei Giochi di Tokyo 2020 «per concentrarsi sulla sua salute mentale». Lo ha annunciato Usa Gymnastics.Finita la sua avventura olimpica, Federica Pellegrini ha ufficializzato il fidanzamento con il suo allenatore, il 39enne pesarese Matteo Giunta.