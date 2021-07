Advertising

Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - zazoomblog : Federica Pellegrini saluta fra le lacrime: Ho dato tutto è il momento giusto per smettere - #Federica #Pellegrini… - PrestaFederico : RT @CucchiRiccardo: Grazie Federica. I tuoi sogni sono stati i nostri. #Pellegrini -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

rompe il silenzio su Matteo Giunta e ne parla solo ora, dopo aver gareggiato nella sua ultima finale olpimica chiudendo con un settimo posto e gli applausi scroscianti dei suoi ...AGI/Vista - I messaggi della politica per, la campionessa italiana questa notte ha disputato la quinta finale olimpionica della sua carriera. I messaggi raccolti sui social. / TwitterChe a volte è superabile, a volte no. Federica Pellegrini, nella sua lunga carriera, ha attraversato momento simili a quello della Biles. Eppure questa notte ha disputato la sua quinta finale olimpica ...L'Italia non appassionata di nuoto sta scoprendo in queste ore Matteo Giunta, tecnico e - da poche ore - anche compagno di Federica ...