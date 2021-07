Federica Pellegrini | ‘non voglio piangere’ ma le lacrime arrivano | cosa ha dichiarato dopo la gara

(Di mercoledì 28 luglio 2021)ha disputato l’attesissima finale olimpica dei 200 metri stile libero. Per la Divina é stata la quinta finale olimpica consecutiva: un vero record. LEGGI ANCHE:–faràle Olimpiadi di Tokyo?svela la nuotatrice sul suo futuro e dove la rivedremoè arrivata settima elaè stata subito intervistata, le sue parole sono state commoventi. “È stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate oggi nonpiangere, mi sono goduta ...

Dopo aver terminato la sua gara, esce finalmente allo scopertocon un annuncio inaspettato che ha stupito tutti. Argomenti trattatiannuncia in diretta il suo amore segreto: chi è il fidanzato?, il ...Dache chiude settima la sua carriera olimpica nei 200 stile libero alle eliminazioni di Giorgi e Fognini nel tennis passano per Irma Testa, il bronzo del canottaggio e il basket con ...Federica Pellegrini compie l'ennesima impresa della sua carriera: il CT azzurro Roberto Mancini ne esalta le gesta, paragonandola al capitano Giorgio Chiellini ...