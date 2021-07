Federica Pellegrini | le vittorie più belle della Divina VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021)ha gareggiato per l’ultima volta ad un’Olimpiade, chiudendo una carriera costellata da medaglie e da record. Vediamo quali sono lepiù(Getty Images)E’ la donna dei record,. Una carriera iniziata da giovanissima e che si appresta a concludersi quando è alla soglia dei 33 anni. Un excalation diche l’ha portata sul tetto del mondo, tanto che è ancora suo il record nei 200 metri stile libero, quella che è da sempre considerata la “sua” gara. ...

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - chetempochefa : Immensa Federica Pellegrini che conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl su 5 partecipazioni. Unica donna…

Nell'ultima grande finale olimpicaarriva settima dopo aver nuotato 'col sorriso', racconta al termine della gara dei 200 stile libero, 'Ho tantissime cose da fare adesso. Uno, tornare a casa che mi stanno ...Poi il pensiero va al fidanzato Matteo Giunta : 'Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa ', ha detto ancoraparlando per la prima volta apertamente ...Federica Pellegrini compie l'ennesima impresa della sua carriera: il CT azzurro Roberto Mancini ne esalta le gesta, paragonandola al capitano Giorgio Chiellini ...Federica Pellegrini ha disputato l’attesissima finale olimpica dei 200 metri stile libero. Per la Divina é stata la quinta finale olimpica consecutiva: un vero record. Testata giornalistica Registrata ...