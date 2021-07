Federica Pellegrini ha ufficializzato il fidanzamento con il suo allenatore (Di mercoledì 28 luglio 2021) (AGI) - Roma, 28 lug. - Finita la sua avventura olimpica, Federica Pellegrini ha ufficializzato il fidanzamento con il suo allenatore, il 39enne pesarese Matteo Giunta. "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa", ha rivelato in un'intervista al Tg1. "Matteo è stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro". Poi la Divina ha spiegato il suo riserbo sulla love story: "La priorità era tenere l'immagine dell'allenatore e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. è stata una persona fondamentale, una ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) (AGI) - Roma, 28 lug. - Finita la sua avventura olimpica,Pellegrini hailcon il suo, il 39enne pesarese Matteo Giunta. "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa", ha rivelato in un'intervista al Tg1. "Matteo è stato un grandissimoe un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro". Poi la Divina ha spiegato il suo riserbo sulla love story: "La priorità era tenere l'immagine dell'e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. è stata una persona fondamentale, una ...

