Federica Pellegrini e l’ultima gara | «Il futuro? Ho tantissime cose da fare Giunta il mio compagno di vita»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) «Finisce qui, è stato un bel viaggio. Mentre nuotavo anche se non si vedeva avevo il sorriso». E poi conferma per la prima volta l’amore con Matteo, il suo allenatore: «Una persona speciale, che lo sarà anche in

La conferma è arrivata dalla diretta interessata. "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa'.ha ufficializzato la love story con l'allenatore Matteo Giunta dopo la finale dei 200 stile libero. "È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale - ha ...Intantochiude la sua carriera olimpica nei 200 stile libero arrivando settima mentre Montano lancia la rimonta. Alle 12.30 di oggi, infatti, gli sciabolatori saranno in finale ..."Matteo è stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro" aggiunge Federica, adesso libera di parlare del suo amore. Prima non poteva e non voleva, "la ...Federica Pellegrini era già nella storia del nuoto. Adesso è entrata di diritto nella leggenda dello sport. Per una volta, ...