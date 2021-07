Federica Pellegrini e l' addio su Instagram | È stato un viaggio incredibile

Advertising

Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - marconofanatics : RT @matteorenzi: Federica Pellegrini è stata ed è una leggenda del nuoto. L’Italia deve solo dirle grazie. Buona vita Federica @mafaldina8… - erika_calvani : RT @SkySport: Tokyo 2020, Federica Pellegrini: 'E' stato un bel viaggio, me la sono goduta' #SkySport #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

, nella sua lunga carriera, ha attraversato momento simili a quello della Biles. Eppure questa notte ha disputato la sua quinta finale olimpica, unica donna nella storia delle ...rompe il silenzio su Matteo Giunta e ne parla solo ora, dopo aver gareggiato nella sua ultima finale olpimica chiudendo con un settimo posto e gli applausi scroscianti dei suoi ...ROME, JUL 28 - Italian swimming great Federica Pellegrini said she was satisfied on Wednesday after coming seventh in the 200m freestyle at Tokyo 2020 in her last Olympic final. Pellegrini made histor ...Federica Pellegrini, dopo aver annunciato il ritiro dal nuoto, è uscita allo scoperto con l’allenatore Matteo Giunta.