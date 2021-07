Federica Pellegrini e l' addio alle gare | ' Il futuro? Ho tantissime cose da fare Giunta il mio compagno di vita'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) 'Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa'. Dopo l'olimpico,parla apertamente per la prima volta della sua privata, 'ufficializzandò il ...

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - chetempochefa : Immensa Federica Pellegrini che conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl su 5 partecipazioni. Unica donna… - GioBallerini99 : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… - AlfonsoFofo60 : RT @CucchiRiccardo: Grazie Federica. I tuoi sogni sono stati i nostri. #Pellegrini -

... nel pomeriggio sono in programma le batterie del nuoto a partire dalle 12 con 100 stile libero femminili (), 200 dorso maschili (Matteo Restivo), 200 rana femminili (Martina ...TOKYO (Giappone) -ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. La 33enne azzurra è l'unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali ...Federica Pellegrini conquista il settimo posto nella sua ultima, storica finale conquistata a Tokyo 2020 con un tempo di 1'55"91.Federica Pellegrini ha chiuso in 1’55’’91, distante 2’41’’ dall’australiana. Neanche il podio per Federica Pellegrini: la medaglia d’oro è stata vinta dall’australiana Ariarne Titmus, che ha così biss ...