Federica Pellegrini e la passione per le auto | il bolide della nuotatrice

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non si è conclusa nel migliore dei modi la partecipazione a Tokio 2020 per Federica Pellegrini. La campionessa del nuoto italiano si è piazzata al settimo posto nel 200 stile libero

TOKYO - Tre medaglie da festeggiare e un'altra che verrà . Il bottino continua a crescere, così come l'attesa per una seconda medaglia d'oro dopo quella di Vito Dell'Aquila nel taekwondo . Grazie al ...Ora posso nuotare più rilassato la gara dei 100 e andare a caccia di un posto nella staffetta', dice nella giornata segnata dal settimo posto dinella quinta finale olimpica ...Anche Aldo Montano chiude la sua carriera, ma con l'argento nella sciabola squadre. Delusioni Ganna e Quadarella ...Con il settimo posto nella quinta finale olimpica, Federica Pellegrini saluta le competizioni internazionali e sì, lascia anche un grande vuoto nel nuoto e nello sport italiano in generale.