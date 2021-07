Federica Pellegrini | “E’ giusto smettere a 33 anni L’Italia sarà forte nel nuoto nei prossimi anni”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “The Last Dance“.ha chiuso con un settimo posto la Finale olimpica dei 200 stile libero a Tokyo. Nel suo quinto atto conclusivo consecutivo ai Giochi in questa specialità, prima a riuscirci, l’azzurra ha nuotato con divertimento, non avendo ambizioni da medaglia e godendosi al meglio questa prova. E’ calato il sipario su una carriera fatta di 2 ori e 1 argento a Cinque Cerchi; 6 ori, 4 argenti e 1 bronzo iridati; 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi europei nelle prove che si sono disputate in vasca lunga. Basterebbe questo a far capire di quale atleta ci troviamo a parlare. E così l’1’55?91 di questa Finale, vinta dall’australiana Ariarne ...

dalla corsia numero 1 nuota per l'ultima volta i 200 stile libero ai Giochi olimpici in 1'55"91 (27"29, 56"64m 1'26"46"): abbraccia l'americana Katie Ledecky che non ha quasi 33 ...ha chiuso in 1'55'91, distante 2'41' dall'australiana. Ore 3.46CHIUDE AL SETTIMO POSTOha chiuso al settimo posto la sua ultima finale ..."The Last Dance". Federica Pellegrini ha chiuso con un settimo posto la Finale olimpica dei 200 stile libero a Tokyo. Nel suo quinto atto conclusivo consecutivo ai Giochi in questa specialità, prima a ...“E’ stato un bel viaggio, è la mia ultima finale”. Federica Pellegrini, dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a tratte ...