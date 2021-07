Federica Pellegrini | clamorose dichiarazioni | ora è ufficiale

(Di mercoledì 28 luglio 2021)ha concluso una carriera gloriosa con la quinta finale olimpica della sua carriera. Dopo la gara la nuotatrice si è lasciata ad alcunecome non aveva mai fatto prima.(Getty Images)ha scritto un’altra pagina di storia sportiva. La nuotatrice veneta ha gareggiato nella sua quinta finale consecutiva ad un’Olimpiade, concludendo a Tokyo 2020 la sua ineguagliabile carriera. Dopo la gara dei 200 stile libero, la Divina si è lasciata andare ad alcuneche fino ad ora non ...

ha scritto la storia, gareggiando nella quinta finale olimpica dei 200 stile libero. Come lei, nessuna nel nuoto. Dietro questo traguardo incredibile c'è anche un allenatore che, ...Con il settimo posto nella quinta finale olimpica ,saluta le competizioni internazionali e sì, lascia anche un grande vuoto nel nuoto e nello sport italiano in generale. La Divina, oro a Pechino 2008, non trattiene le lacrime a ...Federica Pellegrini ha concluso una carriera gloriosa. Dopo la gara si è lasciata ad alcune dichiarazioni come non aveva mai fatto prima.Dodici medaglie: sei bronzi, cinque argenti, un oro. Parte da questo bottino l'Italia delle Olimpiadi dopo quattro giorniìate di gara. Nella quinta, oggi 28 luglio, ...