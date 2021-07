Federica Pellegrini chiude l’ultima finale olimpica della sua carriera: “Era il mio obiettivo, giusto così” (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Divina si commuove dopo l’ultima gara olimpica della sua carriera arrivando al settimo posto nei 200 stile libero Questa notte di mercoledì 28 luglio 2021, Federica Pellegini ha concluso la sua ultima gara olimpica della sua carriera, arrivando settima nei 200 stile libero. La Divina ha inoltre realizzato un record nel nuoto femminile: nessuna prima di lei aveva disputato cinque finali consecutive alle Olimpiadi. Una grande soddisfazione per la campionessa che si è detta emozionata per essere approdata in finale. “Sono molto ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Divina si commuove dopogarasuaarrivando al settimo posto nei 200 stile libero Questa notte di mercoledì 28 luglio 2021,Pellegini ha concluso la sua ultima garasua, arrivando settima nei 200 stile libero. La Divina ha inoltre realizzato un record nel nuoto femminile: nessuna prima di lei aveva disputato cinque finali consecutive alle Olimpiadi. Una grande soddisfazione per la campionessa che si è detta emozionata per essere approdata in. “Sono molto ...

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - chetempochefa : Immensa Federica Pellegrini che conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl su 5 partecipazioni. Unica donna… - larenait : «Penso sia anche il modo giusto per lasciare perché più importante di una finale olimpica non c’è niente. Quindi so… - _Faith_18_10_ : RT @perchetendenza: 'Grazie Fede': Perché dopo anni di vittorie, record e grandi imprese Federica Pellegrini ha nuotato per l'ultima volta… -