Federica Pellegrini chiude la carriera | Tokyo 2020 la consegna al mito | “È stato un bel viaggio”

Advertising

Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - damnsawyer_L7 : RT @Eurosport_IT: Federica Pellegrini: SEI UNICA ?????? #GrazieFede #Tokyo2020 @mafaldina88 - liidsss : RT @gippu1: Alle 3:41 di stanotte, i quinti e ultimi 200 metri olimpici di Federica #Pellegrini. Eccovi la storia di uno dei binomi sportiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

, nella sua lunga carriera, ha attraversato momento simili a quello della Biles. Eppure questa notte ha disputato la sua quinta finale olimpica, unica donna nella storia delle ...rompe il silenzio su Matteo Giunta e ne parla solo ora, dopo aver gareggiato nella sua ultima finale olpimica chiudendo con un settimo posto e gli applausi scroscianti dei suoi ...La sfida al tempo di Federica Pellegrini: insieme a Divina chiamiamola Eterna Tirando fuori tutto quello che aveva, Federica Pellegrini ha raggiunto di nuovo la finale olimpica dei 200 m stile libero.ROME, JUL 28 - Italian swimming great Federica Pellegrini said she was satisfied on Wednesday after coming seventh in the 200m freestyle at Tokyo 2020 in her last Olympic final. Pellegrini made histor ...