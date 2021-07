Federica Pellegrini chiude la carriera olimpica a Tokyo 2020: “È stato un bel viaggio, grazie a tutti” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Federica Pellegrini chiude la sua carriera olimpica con il 7° posto nei 200 stile libero a Tokyo 2020 e saluta tutti tra le lacrime. La “Divina” conclude la sua storia sportiva internazionale con parole commosse, dopo aver regalato all’Italia un altro record: è lei la prima nuotatrice al mondo ad aver conquistato, per 5 volte consecutive, una finale alle Olimpiadi nella stessa prova. Federica Pellegrini chiude la carriera olimpica a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021)la suacon il 7° posto nei 200 stile libero ae salutatra le lacrime. La “Divina” conclude la sua storia sportiva internazionale con parole commosse, dopo aver regalato all’Italia un altro record: è lei la prima nuotatrice al mondo ad aver conqui, per 5 volte consecutive, una finale alle Olimpiadi nella stessa prova.laa ...

