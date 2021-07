Fedele sul Napoli | “Se non fa plusvalenze si ritroverà tra un anno senza soldi”

(Di mercoledì 28 luglio 2021): “Se ilnon fasitra un. Zanoli è una specie di Di Lorenzo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, dirigente, per parlare di, Spalletti,-Verona, Di Lorenzo, De Laurentiis ed altro. Queste le sue parole: SU SPALLETTI ”Spalletti sta proponendo un gioco diverso,30-40 passaggi che fperdere tempo. C’è la ripartenza con palla in verticale, sperando che gli ...

... però, si è fatta sentire mettendo in chiaro, con la senatrice Giulia Bongiorno , di essere... Noi, per esempio, scommettiamosuccesso di Draghi per Più Europa. Siamo responsabili, che non ...Paolo Bolpagni: Per ragionareconcetto di sintesi mi avvarrò di un riferimento privilegiato ... È un modo di procedere superficiale, che vuol esserealla lettera in maniera maniacale, ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Spalletti sta proponendo un gioco diverso, senza 30-40 passaggi che fanno perdere tempo. C’è la r ...Enrico Fedele ha parlato anche della situazione finanziaria del Napoli durante l'intervento ai microfoni di Marte Sport Live.