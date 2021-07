Fedele: “Il Napoli ha mangiato il tesoretto, senza plusvalenza si ritroverà senza soldi” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Enrico Fedele parla del bilancio della SSC Napoli. L’opinionista ed ex operatore di mercato traccia uno scenario tutt’altro che positivo per la società di Aurelio De Laurentiis e dice: il calcio non è più quello che noi pensavamo, non c’è più il sentimento di una volta. Al Napoli manca una casa. Indice di liquidità? C’è il parametro di 1 a 3, bisogna avere dei costi che non devono superare un terzo dei ricavi. Il parametro è questo. Se si sfora sull’indice bisogna fare degli aumenti di capitale con crediti infruttiferi o con manovre bilancistiche come le plusvalenze, a cui siamo abituati tutti. Però sono fittizie perché il costo di quel ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 luglio 2021) Enricoparla del bilancio della SSC. L’opinionista ed ex operatore di mercato traccia uno scenario tutt’altro che positivo per la società di Aurelio De Laurentiis e dice: il calcio non è più quello che noi pensavamo, non c’è più il sentimento di una volta. Almanca una casa. Indice di liquidità? C’è il parametro di 1 a 3, bisogna avere dei costi che non devono superare un terzo dei ricavi. Il parametro è questo. Se si sfora sull’indice bisogna fare degli aumenti di capitale con crediti infruttiferi o con manovre bilancistiche come le plusvalenze, a cui siamo abituati tutti. Però sono fittizie perché il costo di quel ...

Advertising

cn1926it : #Fedele consiglia: 'A centrocampo prenderei #Pulgar e terrei anche #Ounas' - _SiGonfiaLaRete : #Fedele: '#Zanoli somiglia a #DiLorenzo. Se il #Napoli non fa plusvalenze l'anno prossimo resta senza soldi'… - convivioblog : @PoliticaPerJedi @bobogiac Yoda, una persona intelligente come me a Napoli voterebbe Bassolino. Ho sopportato di tu… - giucazan : @sscnapoli Capitano con onore ti auguro il meglio. Sei un figlio di Napoli, augurissimi. Giuseppe, da 50 anni fed… - fedele_leo : @OfficialSSLazio @PReina25 @MuriqiVedat @patric_6 @gonza_escalante @LukaRomero10 Avete creato il gruppo napoli del… -