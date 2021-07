Fede | “La gara più serena della mia vita | mentre nuotavo sorridevo”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Le parole dirica Pellegrini dopo il settimo posto alle Olimpiadi, il suo ultimo 200 sl a livello internazionale. Dal nostro inviato Valerio Piccioni Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

hamaranta87 : RT @Cmarti_10: Questa gara Questo record Questa campionessa SEMPLICEMENTE D I V I N A GRAZIE DI TUTTO FEDE #FedericaPellegrini #gioc… - ilariasays : RT @Cmarti_10: Questa gara Questo record Questa campionessa SEMPLICEMENTE D I V I N A GRAZIE DI TUTTO FEDE #FedericaPellegrini #gioc… - rouges56 : RT @Cmarti_10: Questa gara Questo record Questa campionessa SEMPLICEMENTE D I V I N A GRAZIE DI TUTTO FEDE #FedericaPellegrini #gioc… - jadexgolden : RT @Cmarti_10: Questa gara Questo record Questa campionessa SEMPLICEMENTE D I V I N A GRAZIE DI TUTTO FEDE #FedericaPellegrini #gioc… - SeDWinchester28 : RT @Cmarti_10: Questa gara Questo record Questa campionessa SEMPLICEMENTE D I V I N A GRAZIE DI TUTTO FEDE #FedericaPellegrini #gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fede gara

'Grazie', l'abbraccio virtuale dei fan di Federica Pellegrini. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Giornata speciale per Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Tokyo , caratterizzata dall' ultimadella Divina nei 200 stile libero femminili. Una finale chiusa al settimo posto per la ...dial ...Ha raggiunto nei 200 stile libero la quinta finale olimpica della stessa specialità, e nella notte ha chiuso un’epopea indimenticabile ...Splendida medaglia di bronzo nel nuoto per Federico Burdisso alle Olimpiadi di Tokyo: il 19enne pavese è salito sul terzo gradino del podio nei 200 ...