Favilli Salernitana: domani può arrivare il sì definitivo dell’attaccante (Di mercoledì 28 luglio 2021) Andrea Favilli è vicinissimo alla Salernitana: domani potrebbe essere il giorno giusto per il sì definitivo dell’attaccante Andrea Favilli è vicinissimo alla Salernitana. Secondo quanto riporta Sky Sport tra Salernitana e Genoa è stato trovato un accordo: l’attaccante si trasferirebbe nel club granata con la formula del prestito. Resta ora da trovare un accordo con il giocatore, ma da parte del club campano c’è fiducia perché arrivi il “sì definitivo” e perché l’affare possa concretizzarsi già giovedì. Il classe 1997 è reduce da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Andreaè vicinissimo allapotrebbe essere il giorno giusto per il sìAndreaè vicinissimo alla. Secondo quanto riporta Sky Sport trae Genoa è stato trovato un accordo: l’attaccante si trasferirebbe nel club granata con la formula del prestito. Resta ora da trovare un accordo con il giocatore, ma da parte del club campano c’è fiducia perché arrivi il “sì” e perché l’affare possa concretizzarsi già giovedì. Il classe 1997 è reduce da ...

Ultime Notizie dalla rete : Favilli Salernitana Le Cronache - Salernitana interessata a quattro calciatori del Genoa Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il quotidiano Le Cronache riporta oggi l'interesse della Salernitana per quattro calciatori del Genoa. Oltre al già noto Favilli, il club neopromosso vorrebbe muoversi anche per Mattia Bani, Manolo Portanova e Kevin Agudelo.

Genoa, la Salernitana prova il poker rossoblù Commenta per primo Non soltanto Andrea Favilli. Il mercato della Salernitana sembra guardare con una certa insistenza in casa Genoa. Oltre al centravanti pisano rientrato in Liguria dopo il prestito al Verona, il club campano avrebbe ...

Le Cronache – Salernitana interessata a quattro calciatori del Genoa Il quotidiano Le Cronache riporta oggi l'interesse della Salernitana per quattro calciatori del Genoa. Ecco di chi si tratta ...

