Fast & Loose | Netflix distribuirà il film con Will Smith

Il film Fast & Loose, diretto da David Leitch e con star Will Smith, sarà distribuito dalla piattaforma di streaming. Netflix ha ottenuto i diritti per distribuire il film Fast & Loose, progetto che ha come protagonista Will Smith. La piattaforma di streaming ha già collaborato più volte con la star hollywoodiana in occasione di Bright e la docuserie Amend: The Fight For America. Alla regia di Fast and Loose c'è David Leitch, che ha ...

