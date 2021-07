Fabian Ruiz può sbloccare il mercato del Napoli, ecco il prezzo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, ha analizzato la situazione legata a Fabian Ruiz. Per il centrocampista spagnolo, considerato incedibile da Luciano Spalletti, non sono ancora arrivate offerte concrete. L'interesse delle spagnole, Barcellona e Real Madrid su tutte, resta pero cosa nota. Il CorSport indica il prezzo fatto da Aurelio De Laurentiis per cedere il suo gioiello, 50 milioni di euro. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, ha analizzato la situazione legata a. Per il centrocampista spagnolo, considerato incedibile da Luciano Spalletti, non sono ancora arrivate offerte concrete. L'interesse delle spagnole, Barcellona e Real Madrid su tutte, resta pero cosa nota. Il CorSport indica ilfatto da Aurelio De Laurentiis per cedere il suo gioiello, 50 milioni di euro.

