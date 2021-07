Advertising

DilloaNoi : RT @fulviasmart: Eutanasia: Radicali italiani, 250mila firme è segnale forte - Ultima Ora - ANSA - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Nel giro di un mese e mezzo aver superato le 250.000 firme sul quesito che chiede la legalizzazione dell'#eutanasia è u… - fulviasmart : Eutanasia: Radicali italiani, 250mila firme è segnale forte - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Eutanasia: Radicali italiani, 250mila firme è segnale forte: (ANSA) - ROMA, 28 LUG - 'Nel giro di… - goccedicristall : RT @ultimenotizie: 'Nel giro di un mese e mezzo aver superato le 250.000 firme sul quesito che chiede la legalizzazione dell'#eutanasia è u… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Radicali

Agenzia ANSA

...mese e mezzo aver superato le 250.000 firme sul quesito che chiede la legalizzazione dell'... lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario diItaliani. "Le grandi ...Sono 250mila le firme raccolte in tutta Italia dal Comitato promotore del referendum per l'legale dei, partita il 17 giugno. Esattamente la metà di quanto si intende raggiungere per settembre. Sono, infatti 500.000 le sottoscrizioni necessarie per indire il referendum. Le ...Il presidente Igor Boni parlerà a partire dalle 15.30 in Via Roma (angolo Piazza Galimberti) per commentare gli straordinari risultati ottenuti finora nel referendum per la legalizzazione dell'eutanas ..."Nel giro di un mese e mezzo aver superato le 250.000 firme sul quesito che chiede la legalizzazione dell'eutanasia è un segnale forte e chiaro. (ANSA) ...