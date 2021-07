Eutanasia legale, la raccolta firme a favore del referendum raggiunge le 250mila firme. Cappato: “Straordinaria partecipazione giovanile” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 250mila le firme raccolte in tutta Italia dal Comitato promotore del referendum per l’Eutanasia legale dei Radicali, partita il 17 giugno. Esattamente la metà di quanto si intende raggiungere per settembre. Sono, infatti 500.000 le sottoscrizioni necessarie per indire il referendum. Le prime 10 regioni per firme raccolte ai tavoli ogni 10.000 abitanti sono Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Trentino Alto Adige, Sardegna, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Cuneo è il comune con più di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sonoleraccolte in tutta Italia dal Comitato promotore delper l’dei Radicali, partita il 17 giugno. Esattamente la metà di quanto si intendere per settembre. Sono, infatti 500.000 le sottoscrizioni necessarie per indire il. Le prime 10 regioni perraccolte ai tavoli ogni 10.000 abitanti sono Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Trentino Alto Adige, Sardegna, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Cuneo è il comune con più di ...

