Estate in Diretta, Daniela Poggi: “Mia mamma malata di Alzheimer. Andare a scoprire un corpo, quelle nudità, quelle intimità, diventa molto complicato” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Daniela Poggi a cuore aperto nel salotto estivo di Ra1 1, Estate in Diretta. L’attrice ed ex conduttrice di Chi l’ha visto? è stata ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini e ha parlato di un momento molto delicato della sua vita, quando ha dovuto approcciarsi all’Alzheimer che ha colpito sua madre. “Parte tutto dal 2008 – ha iniziato a spiegare Daniela Poggi – quando ho scritto il recital ‘Io madre di mia madre‘. Mentre provavamo, mamma era seduta sul divano, applaudiva. Era malata di Alzheimer. Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021)a cuore aperto nel salotto estivo di Ra1 1,in. L’attrice ed ex conduttrice di Chi l’ha visto? è stata ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini e ha parlato di un momentodelicato della sua vita, quando ha dovuto approcciarsi all’che ha colpito sua madre. “Parte tutto dal 2008 – ha iniziato a spiegare– quando ho scritto il recital ‘Io madre di mia madre‘. Mentre provavamo,era seduta sul divano, applaudiva. Eradi. Ho ...

