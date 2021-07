CorriereCitta : Esquilino, degrado sotto i portici: clochard ubriachi nel primo pomeriggio - zazoomblog : Esquilino storia di degrado e povertà: Francesco si accascia e muore in strada - #Esquilino #storia #degrado… - CorriereCitta : Esquilino, storia di degrado e povertà: Francesco si accascia e muore in strada - MarcoMontecchi4 : Degrado urbano, sicurezza, criminalità (spaccio di droga e prostituzione) sono i problemi principali che mi hanno e… -

Ultime Notizie dalla rete : Esquilino degrado

RomaToday

... un senza fissa dimora sardo molto conosciuto dagli abitanti del quartiere, tutti ... Era davvero una situazione dipesante, non hanno fatto nulla per lui ' - prosegue Alessandra nel ...... così come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per rendere più sicura la zona e contrastare forme diurbano. Gli agenti del commissariato,...(MeridianaNotizie) Roma, 28 luglio 2021 - Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con l’assistenza dei colleghi della Compagnia Roma Centro, hanno eseguito un servizio di con ...E’ morto Francesco, un senza fissa dimora sardo molto conosciuto dagli abitanti del quartiere Esquilino, tutti sconvolti quando hanno appreso la tragica notizia. “Francesco è morto, avvolto in quella ...