Esordio stagionale da dimenticare per il Napoli Primavera: azzurrini sconfitti 3-0! (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non inizia bene l'avventura di Frustalupi sulla panchina del Napoli Primavera, gli azzurrini infatti sono stati battuti per 3-0 dall'Avellino. In gol per i lupi Mastalli nel primo tempo, De Francesco alla mezz'ora della ripresa e nel finale il tris calato da Messina. Non basta dunque Cioffi in attacco, male la prima uscita stagionale del Napoli Primavera che a quanto pare deve ancora collaudare e trovare i giusti meccanismi per affrontare al meglio la prossima stagione. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non inizia bene l'avventura di Frustalupi sulla panchina del, gliinfatti sono stati battuti per 3-0 dall'Avellino. In gol per i lupi Mastalli nel primo tempo, De Francesco alla mezz'ora della ripresa e nel finale il tris calato da Messina. Non basta dunque Cioffi in attacco, male la prima uscitadelche a quanto pare deve ancora collaudare e trovare i giusti meccanismi per affrontare al meglio la prossima stagione.

