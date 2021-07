Esclusiva | Luperto | trattativa avviata con l’Empoli

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sebastianopuò restare ancora in Serie A dopo l’ultima sfortunata stagione al Crotone. Nelle ultime ore si è sviluppata unatra Napoli ed Empoli per il centrale classe 1996, ci sono possibilità in crescita che tra i due club si possa arrivare a un accordo. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

