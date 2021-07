Enti pubblici di ricerca: Serafini (Snals-Confsal) “Sui precari il Ministero assume decisioni sconcertanti” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Snals - Il Ministero dell’Università e della ricerca, con un discutibile decreto, emanato nei giorni scorsi ha stabilito la ripartizione del fondo di 25 milioni di euro stanziati in legge di bilancio per il completamento delle stabilizzazioni dei ricercatori degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero stesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021)- Ildell’Università e della, con un discutibile decreto, emanato nei giorni scorsi ha stabilito la ripartizione del fondo di 25 milioni di euro stanziati in legge di bilancio per il completamento delle stabilizzazioni deitori deglidivigilati dalstesso. L'articolo .

