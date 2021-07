Enrico Brignano strappalacrime | la poesia che dedica al figlio è così dolce che è impossibile non commuoverti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 28 luglio 2021)è pazzo d'amore per ilappena nato. Il comico condivide una foto con Niccolò sul social network eal bambino una, emozionanti parole d'amore, un testo dolcissimo e toccante scritto da lui e pubblicato nel suo libro "Ci siamo evoluti bene" nel 2015, ora più attuale di sempre dettata dalla gioia immensa per questa sua seconda paternità, Flora Canto, la 38enne compagna dell'artista 55enne, ha dato alla luce Niccolò lo scorso 20 luglio: la felicità per l'arrivo di questo secondodopo Martina , il primogenito nato nel 2017, è ...