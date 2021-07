Empoli-Pontedera oggi in tv | canale | orario e diretta streaming amichevole 2021

(Di mercoledì 28 luglio 2021)sarà visibilein tv: ecco di seguito ileventuale, l’e le informazioni sulladell’del precampionato. Tutto pronto per lo scontro che vedrà gli azzurri, falcidiati in questa fase dal Covid-19, sfidare un’altra squadra toscana che milita in nella Serie C. L’incontro sarà visibile insulla pagina Facebook del club di Corsi, appuntamento alle ore 18 di mercoledì 28 luglio. SportFace.

14 LUGLIO 21.26 - Andrea Mattioli è ad un passo dal vestire la maglia del. 17.08 - UFFICIALE: Valeria Monterubbiano ceduta in prestito all'. 16.42 - ESCLUSIVA CS: Roberto Bucchioni ...E' stato divulgato il calendario ufficiale delle amichevoli in programma per ilCalcio prima dell'inizio della Coppa Italia e dell'avvio del campionato. Ecco gli incontri:il 28 Luglio, Spal -sabato 31,- Pisa primavera il 4 Agosto, Juventus under 23 -il 7,primavera il giorno 11. La Coppa Italia ...Empoli-Pontedera sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito il canale eventuale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming dell’amichevole del precampionato 2021. Tutto pronto per lo scontro ...Il nuovo Pontedera debutterà domani alle 18 nel test in casa dell’Empoli, allo stadio Castellani. Partita confermata nonostante i casi Covid tra gli azzurri. Seconda uscita il 31 agosto in casa della ...