Empoli, Andreazzoli: «Buone indicazioni dall'amichevole. Ecco cosa mi aspetto dal mercato»

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato dopo l'amichevole contro il Pontedera. Le sue dichiarazioni Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato dopo l'amichevole contro il Pontedera. Le sue parole. AMICHEVOLE – «Buone indicazioni dall'amichevole. Intanto abbiamo raggiunto il primo obiettivo, ovvero far disputare 60 minuti effettivi ai giocatori rimasti. Non abbiamo avuto inconvenienti e siamo contenti. Avremmo preferito poterlo fare con tutto il gruppo a disposizione ma così non è stato e ci accontentiamo di questo obiettivo raggiunto. Devo dire che i ...

