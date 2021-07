Elisabetta Canalis, costume turchese da infarto: è così attillato che si vede tutto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Elisabetta Canalis ha lasciato la Francia e in questi giorni e si gode una calda estate in Corsica: il costume che sfoggia oggi è bagnato e attillatissimo In Italia tutti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha lasciato la Francia e in questi giorni e si gode una calda estate in Corsica: ilche sfoggia oggi è bagnato e attillatissimo In Italia tutti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

SaCe86 : George Clooney: 'Elisabetta Canalis? Non sapete cosa mi faceva' - occhi____verdi : Vorrei avere la stessa #???????????????? di Elisabetta Canalis che anziché dire '#??????????????????'... sussurra '????????????????'. - costantonio11 : Io ho detto no ad Elisabetta #Canalis che voleva ad ogni costo mettersi insieme a me ?? #Allegri - infoitcultura : George Clooney, il retroscena su Elisabetta Canalis: 'La donna che mi ha fatto più ridere' - infoitcultura : George Clooney, da Amal Alamuddin a Elisabetta Canalis: tutti gli amori dell'attore -