Economia: imprese al top con i segnali di ripresa. Ma occhio ai prezzi: l'Italia non è ricca come prima (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi, metre lottiamo per uscire dalla pandemia, anche il comune sentire dei consumatori arriva ai massimi livelli degli ultimi tre anni. Ma nonostante tutto, i consumi languono. come chiedono anche le principali associazioni di difesa degli utenti, servono interventi sostenibili per farli ripartire. E occorre la garanzia del contenimento dei prezzi. La gente non spende perchè ha paura di quel che ci può essere dietro l'angolo L'articolo proviene da Firenze Post.

