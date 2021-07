"Ecco perché Giuseppe De Donno è morto": l'agghiacciante teoria di Alessandro Meluzzi, occhio a questa foto | Guarda (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una morte, anzi un suicidio, che scatena sospetti e complottismi. Si parla della tragica fine di Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova trovato senza vita nella sua casa. De Donno, sostenuto anche da Le Iene di Italia 1, fu uno dei principali fautori della cura al coronavirus con plasma iperimmune, una cura che di fatto non ha mai trovato terreno fertile (ed è proprio questo il fattore che ha scatenato i complottisti). Lo stop alla ricerca sul plasma iperimmune sarebbe stato un duro colpo per De Donno, un dolore che faticava a superare. Dopo la notizia della sua morte, come detto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una morte, anzi un suicidio, che scatena sospetti e complottismi. Si parla della tragica fine diDe, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova trovato senza vita nella sua casa. De, sostenuto anche da Le Iene di Italia 1, fu uno dei principali fautori della cura al coronavirus con plasma iperimmune, una cura che di fatto non ha mai trovato terreno fertile (ed è proprio questo il fattore che ha scatenato i complottisti). Lo stop alla ricerca sul plasma iperimmune sarebbe stato un duro colpo per De, un dolore che faticava a superare. Dopo la notizia della sua morte, come detto, ...

